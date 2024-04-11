ترامب يفاجئ مطعما للوجبات السريعة (صور وفيديو)
توقف دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية في أتلانتا بولاية جورجيا، الأربعاء، عند مطعم للوجبات السريعة، حيث فاجأ الموظفين هناك وطلب وجبات على حسابه للزبائن.
وأظهرت الصور ترامب خلف طاولة مطعم Chick-Fil-A، وهو يوزع أشياء عليها توقيعه على العملاء، ويبتسم ويلتقط الصور.
وأتت الزيارة قبل مأدبة غداء مقررة لجمع التبرعات.
وطلب ترامب، 30 ميلك شيك و"بعض الدجاج"، وأخبر الموظفين في المتجر أنه يريد "الاهتمام بالزبائن".
وطرح ترامب ممازحا عددا من الأسئلة على الموظفين، "هل العمل جيد؟ هل تجني الكثير من المال؟ هل تريد أنت تصبح ثريًا؟".
وقال ترامب، إن Chick-Fil-A كان "امتيازًا رائعًا"، مضيفا "المالك رجل عظيم وهو عضو في أحد أنديتي وهو رائع. إنهم يقومون بعمل جيد جدًا... إنه دجاج جيد أيضًا".
وبحسب "الإندبندنت" قد واجهت الشركة البالغة من العمر 55 عامًا، والتي تدير أكثر من 2800 مطعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو، في السابق، رد فعل عنيفًا من مجموعات حقوق مجتمع الميم، والتي أخرت توسعها المخطط له في المملكة المتحدة العام الماضي.
وتاريخيًا، تبرعت عائلة كاثي، مالكة السلسلة، بالمال لمختلف المنظمات، والتي ارتبط بعضها بمعتقدات مناهضة لمجتمع الميم، ودعم الرياضيين الذين عارضوا زواج المثليين.