ترامب يفاجئ مطعما للوجبات السريعة (صور وفيديو)

توقف دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية في أتلانتا بولاية جورجيا، الأربعاء، عند مطعم للوجبات السريعة، حيث فاجأ الموظفين هناك وطلب وجبات على حسابه للزبائن.

وأظهرت الصور ترامب خلف طاولة مطعم Chick-Fil-A، وهو يوزع أشياء عليها توقيعه على العملاء، ويبتسم ويلتقط الصور.