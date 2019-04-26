هل تدخلت كيت ميدلتون لرأب الصدع بين الأمير وليام وهاري؟

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون تدخلت لمحاولة علاج الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري.

وقامت ميدلتون وزوجها الأمير هاري بزيارة مفاجئة لكوخ فروجمور، مقر إقامة الأمير هاري وميغان ماركل الجديد، وذلك بعد أن حضروا خدمة كنيسة عيد الفصح في كنيسة القديس جورج الأسبوع الماضي.

واستضاف الأمير هاري الزوجين وأقاما حفل الشاي، وخلال الاجتماع نصحت كيت الأمير هاري بأن يقدم لأخيه الأكبر ”غصن زيتون“ في محاولة لتهدئة التوترات بينهما.

وأخبرت المصادر أن دوقة كامبريدج حاولت إصلاح الانهيار التام بين الإخوة لذا قام الأمير وليام وكيت ميدلتون بزيارة مفاجئة إلى منزل وندسور؛ لأن ميغان لم تتمكن من حضور الخدمة، وقضوا وقتًا جميلًا وممتعًا.

وجاء ذلك بعد أن حاول الأمير هاري يائسًا تجنب شقيقه وليام في خدمة كنيسة عيد الفصح التي حضرتها العائلة المالكة يوم الأحد، وسار هاري قبل شقيقه في الخدمة، مما أثار تكهنات بأنهما يتنازعان.

وظهرت تقارير عديدة حول وجود صدع بين الأشقاء منذ أشهر، بعد أن تم الكشف العام الماضي أن هاري وميغان سينتقلان من منزلهما في قصر كنسينغتون في لندن إلى أراضي وندسور.