تركي آل الشيخ يجهز لـ“أضخم عمل سينمائي“ مصري سعودي في 2019

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن تعاون مصري سعودي في فيلم سينمائي جديد، يكتبه السيناريست المصري أيمن بهجت قمر.

واستخدم تركي آل الشيخ، وهو مستشار في الديوان الملكي السعودي أيضًا، علم مصر والسعودية، من خلال إعلانه عن الفيلم، إذ نشر صورة لأيمن بهجت قمر، عبر صفحته الرسمية على ”فيس بوك“، وعلقّ عليها قائلًا لأيمن: ”شرفتنا، وشغالين على فكرة فيلم“.

من جانبه، أعاد السيناريست المصري أيمن بهجت قمر، نشر الصورة على حسابه الخاص عبر ”فيسبوك“، ووصف الفيلم بأنه أضخم عمل سينمائي وسيكون في عام 2019، حيث علقّ قائلًا: ”إن شاء الله أضخم عمل سينمائي في 2019 دعواتكوا، الشرف ليا“.

ان شاء الله أضخم عمل سينمائي في ٢٠١٩ ..دعواتكوا ❤ الشرف ليا تم النشر بواسطة ‏‎Ayman Bahgat Kamar‎‏ في الخميس، ٢٥ أبريل ٢٠١٩

ومن المتوقع أن يجمع الفيلم السينمائي عددًا من نجوم الفن في مصر والسعودية، وفقًا لرؤية تركي آل الشيخ، الذي يخوض تجربة انفتاح فني في السعودية على كافة الأصعدة.

يُذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر في السينما، حمل عنوان ”البدلة“، وقام ببطولته الفنان المصري تامر حسني، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.