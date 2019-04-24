الإعلامي شريف مدكور يكشف إصابته بورم في القولون (فيديو)

كشف الإعلامي المصري، شريف مدكور، عن إصابته بورم فى القولون، لأول مرة بعد نشر صور له، وهو يرقد بأحد مستشفيات القاهرة.

ورغم مرضه الذي يتعالج منه، أعلن مدكور، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عودته للعمل بداية الخميس المقبل.

وقال الإعلامي المصري، إنه يتقدم بالشكر الخاص للممرضة التى رافقته أثناء الاطمئنان على صحته، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى.

وأكد مدكور أنه سيجري عملية جراحية فى أول أسبوع فى شهر رمضان المقبل؛ لإزالة الورم، وأنه سيباشر عمله غدًا.

وأضاف: ”دخلت الصبح بدري المستشفى، وعملت إشاعات كشفت إصابتي بورم فى القولون، وهعمل عملية لإزالته في رمضان بإذن الله“.