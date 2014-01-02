صور.. صافيناز تصدم جمهورها برقصات مثيرة

حقق حفل الراقصة الأرمينية "صافيناز" مع استقبال العام الجديد 2014، داخل فندق "سميراميس"، نجاحاً كبيراً حيث كان الحفل هو الأكثر جاذبية واهتماماً من جانب الجمهور العربي، خاصة الذي توافد لرؤية رقصات "صافيناز".

الحفل أقيم داخل قاعة "كليوباترا"،وضم مختلف ألوان الغناء التي قدمها المطرب اللبناني وائل جسار، المطربة الشعبية بوسي، نجم آراب أيدول أحمد جمال.

"صافيناز"، قدمت لوحات فنية راقصة على مدار ساعة بعد أن كان مقرراً لفقرتها نحو 30 دقيقة، ولكن تمسك الجمهور بها جعل المسؤولين عن الحفل يمدون الوقت المخصص لفقرتها، خاصة مع ظهورها بـ 3 بدل رقص، قدمت بها اسكتشات مثيرة، مما أشعل حماس الحاضرين، بينما قامت صدمة آخرين بسبب هذه الرقصات، وسط تواجد أمني قوي بناءً على طلب إدارة الفندق تحسباً لحدوث أي مضايقات.