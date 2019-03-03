سرقة 3 مخطوطات توراتية عمرها 400 عام من معبد يهودي في طهران (صور)

كشفت تقارير إخبارية إيرانية، يوم الأحد، عن سرقة 3 مخطوطات قديمة للتوراة من معبد ”عزرا یعقوب“ بالعاصمة طهران، الذي يعد من أقدم المعابد للطائفة اليهودية في إيران.

وذكر موقع ”كلوني“ الإخباري نقلًا عن الناشط في التراث الثقافي، شهرام شهريار، قوله، إن ”3 مخططوات قديمة للتوراة تعرّضت للسرقة في معبد عزرا یعقوب بالعاصمة طهران، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي“، مضيفًا أن ”الأمر شكّل صدمة للمجتمع اليهودي الذي يعيش في هذه المنطقة“.

وأوضح شهريار أن ”هذه المخطوطات يعود عمرها لمئات السنين وبعضها يصل إلى 400 سنة“.

ويعيش ما بين 15 إلى 25 ألف يهودي في إيران، معظمهم في طهران وأصفهان وشيراز وأغلبهم يعملون بمهنة تجارة الذهب وصياغته.