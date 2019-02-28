أميرة شاهين.. أول فلسطينية تحصد جائزة عالمية في مجال المرأة‎

حصدت الطبيبة الفلسطينية أميرة شاهين، من منطقة جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة، جائزة مؤسسة OWSD-Elsevier العالمية للعلماء النساء في الدول النامية، مع 4 نساء أخريات من قارات العالم.

وشاهين المولودة في القدس، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم الأوبئة والصحة السكانية من كلية لندن للصحة والطب عام 2009، وهي محاضرة في جامعة النجاح الوطنية منذ عام 2011.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ عن الطبيبة الفلسطينية قولها، ”إن المنافسة جرت وسط أجواء حماسية شديدة، لتكون أول فلسطينية تفوز بهذه الجائزة وتتميز بها، مع أخريات من أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية“.

وأضافت شاهين: ”الجائزة تركز على إبراز دور المرأة في الدول النامية، خصوصًا الرياديات اللواتي يعملن على مشاريع أبحاث علمية، إذ يتم في كل عام اختيار تخصصات مختلفة، للمنافسة في الإنتاجات التي يتقدم المشاركون بها للحصول عليها“.

وأوضحت شاهين، أن ”عملية اختيار المرشحين تتم عبر محكمين، يقومون بترشيح 5 أشخاص يعرفونهم جيدًا للمنافسة، عبر استيفاء عدد من الشروط، المتمثلة في: مضي 10 سنوات على شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى أن يكون لدى المرشح نتاج بحثي، ومنشورات في المجالات العلمية على مستوى العالم“.

وعن مشروعها الفائز، قالت شاهين، إنه يأتي في إطار استكمال بحثها الذي يتمحور حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز استجابة نظام الرعاية الصحية للعنف القائم على نوع الجنس/ النوع الاجتماعي في فلسطين، والتحقق في مدى جاهزية النظام الصحي لاكتشاف ضحايا العنف من النساء، وإحالتهن إلى الجهات المعنية“.

وأضافت أن مشروعها البحثي يأتي عن نتاج علمي لآخر 10 سنوات، وفي الـ 20 من آذار/مارس المقبل سيستكمل البحث.

وتابعت: ”لدينا أدوات معينة استخدمناها للتأكد من جاهزية العيادات لاستقبال النساء المعنفات وتقديم الخدمات الملائمة لهن“.