سر مجامعة إمبراطور الصين 121 امرأة كل أسبوعين قديمًا (فيديو إرم)

لم تكن مهام وأولويات امبراطور الصين قديما محصورة بتوحيد وبناء مجد هذا البلد، حيث كانت له مهمة غاية في الصعوبة بإهداء بلده وريثا قويا ومميزا للعرش، وهذا يتطلب مواصفات خاصة من الرجولة لمجامعة أكبر قدر من النساء وانتظار الوريث الموعود.

ومن أجل تلك المهمة يكشف عالم الرياضات ماركوس دو ساوتوي لموقع ”بي بي سي“ في مادة مفصلة لأن علماء الرياضيات في الصين كانوا يعكفون على دراسة النظريات التي من شأنها تأمين آلية تسمح لسيد البلاد بأن يجامع 121 امرأة خلال أسبوعين فقط، قبل معاودة الكرة من جديد، وقد اعتمدوا في ذلك على فكرة المتوالية الهندسية وفق التالي:

الليلة الأولى تكون مخصصة فقط للامبراطورة، وفي الليلة التالية لثلاث من خيرة مرافقات الامبراطورثم يأتي الدور على تسع زوجات يتبعهن 27 من المحظيات بواقع تسع في كل ليلة قبل أن يأتي الدور على 81 جارية من الجواري االلواتي يتم تجهيزهن لفراش صناعة الوريث.

ويجب على الامبراطور وفق الجدول مجامعة النساء ذات الشرف الرفيع والمرتبة العالية عند اكتمال القمر لأنه وفق الحضارة الصينية فإن قوة النساء الطبيعية المعروفة باسم ”اليين “ تكون في أعلى درجاتها، وكذلك تكون القوة الذكورية للامبراطور المعروفة باسم “ اليانغ “ في أوجها وتعطي فرصة مثالية ليكون وريث العرش وامبراطور الصين القادم بمواصفات قياسية بدقة حسابية رياضية محكمة.