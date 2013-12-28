مصادر تنفي زواج هيفا من السبكي

بيروت- نفت مصادر مقرّبة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خبر زواجها سرّا من المنتج المصري محمد السبكي.
وقالت المصادر: "الخبر عارٍ من الصحّة وما هو إلّا إشاعة أطلقها من يغارون من نجاح هيفا ونشاطاتها الكثيفة مؤخّرا".
فتعمل هيفا في لبنان مؤخرا على تصوير بعض مشاهد مسلسل "كلام على ورق" مع المخرج محمد سامي والنجوم ماجد المصري وندى بو فرحات وعمّار شلق ورودني حدّاد، وستستأنف التصوير في مصر خلال شهر شباط/ فبراير المقبل.
وكانت قد انتشرت شائعات حول زواج هيفا من السبكي سرّا مقابل مهر وصل إلى مليوني دولار أميركي، وأنهما سافرا إلى بيروت لقضاء شهر العسل.
ومن الجدير بالذكر أن هيفاء ستحيي في لبنان حفلة رأس السنة الجديدة مع النجمين عاصي الحلاني وباسم فغالي في "الفوروم دو بيروت".