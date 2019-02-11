بالفيديو.. رجال شرطة يستعينون بثعبان لإجبار مشتبه به على الاعتراف

كشف فيديو صادم تعذب فيه شرطة جزيرة ”غينيا الجديدة“ مشتبهًا به بتقييده ووضع ثعبان حي حول رقبته في محاولة لإجباره على الاعتراف.

فضح فيديو مروع كيف تعامل الشرطة الفاسدة في جزيرة ”غينيا الجديدة“ المشتبه بهم وتجبرهم على الاعتراف بوسائل ترويع مبتكرة.

وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، جلس المشتبه به والذي لم يُكشف عن هويته مقيدًا ويديه خلف ظهره، بينما يستجوبه ضباط الشرطة، ويأمرونه بفتح عينيه، قبل تهديده بوضع الأفعى في فمه وداخل بنطاله.

ومن ثم سأل الضباط المشتبه به المرعوب: ”كم هاتف محمول سرقت؟“، قبل أن يجيبه المشتبه به لاحقًا: ”مرتين فقط“.

ومن جانبها اعتذرت الشرطة المحلية وتعهدت بتأديب المتورطين، وفي بيان، أصدر توني أناندا سوادييا، مأمور قسم ”جاياويجايا“ اعتذارًا رسميا وقال: ”لم يؤد المحقق عمله باحترافية“.

وأضاف أن الضباط خالفوا الأوامر لمحاولة الحصول على اعتراف، وقالوا إن الأفعى غير سامة وتم ترويضها.

وقال: ”اتخذنا إجراءات صارمة ضد الأفراد المتورطين“، مشيرًا إلى أن الضباط لم يهاجموا الرجل جسديًا.