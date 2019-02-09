تحتوي على مكبر صوت لتشغيل الموسيقى.. ابتكار وسادة مضادة لـ”الشخير”

تبدو وسادة Sound asleep مثل أي وسادة تقليدية، لكنها مزودة بمكبر صوت يعمل عن طريق البلوتوث، حيث يمكن للمستخدم تشغيل الأغاني أو الكتب الصوتية حتى تساعده على النوم.

وتناسب وسادة Sound asleep جميع الأعمار، ويمكن أن تكون وسيلة خلاص طفلك إذا كان يكافح للنوم.

كما أن واحدة من أكثر الميزات المبتكرة في الوسادة هي “مكافحة الشخير”.

ويمكن للمستخدمين مزامنة وسادتهم إلى تطبيق Sound asleep الخاص بالوسادة، والذي سوف يتتبع مواعيد نومهم.

وإذا اكتشفت الوسادة أن المستخدم يشخر، فإنها سوف تشغل موسيقى بصوت يكفي لتنبيهه بلطف، دون أن توقظه، وبالتالي تساعده على التوقف عن الشخير.

وتبلغ تكلفة الوسادة 50 جنيهًا إسترلينيًا.