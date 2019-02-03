اشترى ملابس سباحة عبر الإنترنت فتلقى مفاجأة غير متوقعة

تلقى شاب فرنسي، مفاجأة مذهلة بعدما حصل على سبائك ذهبية داخل “طرد”، اعتقد في البداية أنه يحوي ملابس بحرية اشتراها لصديقته عبر الإنترنت.

وحصل الرجل في مدينة “فان” بإقليم موربيهان في فرنسا، على طرد اعتقد في البداية أنه يحمل لباس البحر الذي طلبه لصديقته عبر الإنترنت، فوقع على الاستلام دون التدقيق في البيانات، ولاحقًا كانت المفاجأة حيث لم يجد داخل العلبة تلك الملابس، إنما وجد قطعًا وسبائك ذهبية.

ووفق موقع “ويست فرانس”، فإن الطرد كان يحتوي على قطع من العملة الذهبية “لويس” التي تم صكها في عام 1900، إضافة إلى سبائك ذهبية صغيرة يتراوح وزنها بين 20 و50 غرامًا، بقيمة مالية تصل إلى 20 ألف يورو.

وبعد ذلك، تنبه الشاب إلى أن “الطرد لا يحمل اسمه ووصله عن طريق الخطأ، فقرر إعادته لصاحبه الذي يسكن على بعد كيلومترين منه، لكنه لم يجده، فسلم العلبة لأقرب مركز شرطة”.

وتمكن المالك الأصلي من استرجاع أمانته، وتبين أنه من هواة اقتناء التحف، أما الشاب فلم يحصل على ملابس البحر التي اشتراها لصديقته حتى يقضيا عطلتهما في فيتنام خلال آذار/ مارس المقبل.