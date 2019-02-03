أستراليا تدخل موسوعة غينيس بفضل مارلين مونرو (صور)

حطّمت أستراليا رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس، من خلال مشاركة 270 شخصًا في التنكر بشخصية مارلين مونرو.

وارتدى المئات زي مارلين مونرو وشاركوا في مسيرة خيرية في ساحل مدينة أديلايد من أجل جمع التبرعات لصالح مؤسسة “كانسر كاونسل” للسرطان.

ويُعرف الحدث باسم “مارلين جيتي سويم”، ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ساهم الحدث في جمع ما يصل إلى 65 ألف دولار حتى الآن، ويسعى المشاركون إلى جمع 100 ألف دولار، وهو هدف المسيرة.

ومع مشاركة 270 شخصًا في الحدث، اليوم الأحد، حققت أستراليا رقمًا قياسيًا كأكبر عدد أشخاص يتنكرون في شخصية مارلين مونرو.

واعتمد المشاركون إطلالة طبق الأصل لإطلالة نجمة هوليوود الراحلة الأيقونة بالفستان الأبيض، وأكملوا إطلالاتهم بشعر مستعار أشقر وأحمر شفاه، وحتى شامتها الشهيرة.

جدير بالذكر أن منظمة الحدث، سارة تيني، كشفت أنه كان هناك عدد أكبر من الأشخاص مستعدين للمشاركة، ولكن تم استبعادهم لعدم تمكنهم من ارتداء الملابس، كما كشفت أنه على الرغم من إجراء الحدث على مدى 6 سنوات، إلا أنه هذه هي المرة الأولى التي يساهم فيها الحدث بتحطيم الرقم القياسي.

وقالت تيني، إن هذه السنة هي الأولى التي يتم فيها التنكر في شخصية مارلين مونرو، موضحة أن المسيرة شملت سيدات ورجالًا وأطفالًا أيضًا عانوا من السرطان.