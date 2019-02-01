تصميم أول سفينة فاخرة مع قطار ملاهٍ دوّار (صور)

أظهرت “كرنفال كروز لاين”، الخطوط البحرية في ولاية فلوريدا، صورًا جديدةً لتصميم سفينتها السياحية الفاخرة “ماردي غرا”، والتي بيّنت إنشاءها حلقات عملاقة لقطار ملاهٍ دوّار، صممته أعلى حديقة مائية مذهلة على السطح العلوي للسفينة.

وقال كريستين دافي، رئيس كرنفال كروز لاين، لصحيفة “ميل ترافيل” البريطانية، “إن السفينة ستتميز بست مناطق عبر 20 طابقًا، مع خدمة ممر كنقطة محورية، حيث ستمنح الضيوف المرح عن طريق حصولهم على تجارب مثيرة في كل رحلة بحرية، تتناسب مع كل الأعمار”.

وستضم السفينة المُقرر إطلاقها في عام 2022، ناديًا مخصصًا للعروض الليلية، وقاعات ترفيهية، وغرفًا للموسيقى، ومطاعم متنوعة، وأماكن مخصصة للشواء، كما ستوفر داخلها مسبحًا، ومساحات وافرة للاسترخاء والتسكع.