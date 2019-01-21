تقرير: الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يرفع عدد مشاهدي “الأفلام الزرقاء”

أظهرت إحصائية أمريكية متخصصة برصد عدد المشاهدات التلفزيونية، أن قرار الرئيس دونالد ترامب بالتعطيل الجزئي للحكومة، وهو الذي يعني بقاء مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في بيوتهم، أدى إلى رفع نسبة مشاهدي الأفلام “الزرقاء” الإباحية.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة “نيوز ريببلك” نقلًا عن أرقام مرصد “بورن هب”.

وذكرت إحصائية المركز، أن فريقها البحثي قام بتحليل البيانات التي استخلصها عن الفترة من 6 إلى 11 يناير الحالي، لتظهر أن نسبة مشاهدة هذه الأفلام ارتفعت بمعدل 6% عن المعتاد.

وشمل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، الذي أعلنه الرئيس ترامب ردًا على معاندة الكونغرس له في موضوع الجدار الحدودي، 800 ألف موظف فيدرالي حرموا من الرواتب خلال فترة الإغلاق التي تقترب من الشهر، ودفع الكثيرين منهم للخروج في مظاهرات احتجاجية.

وأظهرت تحليلات مركز رصد المشاهدات التلفزيونية، أن فترة الذروة في مشاهدة هذه الأفلام هي بالعادة ما بين العاشرة مساء ومنتصف الليل. وبعد قرار الإغلاق الحكومي وبقاء الموظفين في بيوتهم، ارتفعت بنسبة 14% فوق المعدل، لكنها في الفترة الصباحية المبكرة لم تتغير كثيرًا.

وأشار التقرير إلى أن مشاهدي هذه الأفلام الذين سجلهم المرصد في واشنطن لوحدها، ارتفعت نسبتهم 6.32%، مشيرًا إلى أن مشاهدات النساء زادت في واشنطن بنسبة 12.3%.