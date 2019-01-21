شاهد.. أجمل الصور البحرية الفائزة بمسابقة “أوشن أرت” السنوية

سلطت صحيفة “ميرور” البريطانية، الضوء على مجموعة من أجمل الصور البحرية التي أثارت إعجاب حكام مسابقة “أوشن أرت السنوية”.

وتكشف الصور المقدمة لمسابقة “أوشن أرت 2018” السنوية السابعة عن العالم الغريب تحت سطح البحر.

فاز المصور دنكان موريل بالمركز الأول في المسابقة بصورته الرائعة التي تُظهر سمكتين من نوع “الشفنين الشيطاني” وهما تسبحان حول بعضهما، وكأنهما ترقصان البالية.

بينما أذهل المصور الموهوب “ليانغ فو” الحكام بصورة نادرة تظهر “روبيان التنظيف الأبيض” وهو يلتقط الفتات من فم سمكة أضخم منه بكثير.

وفاز “فرانسوا بايلن” بجائزة أفضل صورة واسعة الزاوية بصورة للزعنفة الخلفية لحوت أحدب.

كما جذبت العديد من الصور الأخرى ثناء الحكام، مثل صورة “انعكاسات” التي صورها “غرانت توماس” في جزيرة “هاباي”، وصورة “رحلة السلمون” التي صورها “وو يونغ سين” لعدد هائل من سمك السلمون أثناء رحلته السنوية عبر المحيط الهادئ إلى الساحل الغربي لكندا.