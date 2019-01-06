اتصال من الفضاء يثير الذعر في وكالة “ناسا‎”

تسبب خطأ فريد من نوعه بإثارة القلق في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا“، عندما اتصل رائد فضاء بالنجدة من الفضاء دون قصد، وأثار جنون قوات الأمن في قاعدة هيوستن.

فقد أدخل رائد الفضاء، أندريه كويبرز، رقمًا أثناء الاتصال بالمقر الرئيس على الأرض، وانتهى به الأمر إلى الاتصال بخدمات الطوارئ في الولايات المتحدة.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز”، أثار الحادث فوضى عارمة في مركز جونسون للفضاء في تكساس، وأرسلت فرق الأمن إلى الغرفة التي تم تحويل الاتصال منها.

ويبدو أن رائد الفضاء، البالغ من العمر 60 عامًا، كان في المدار حول الأرض على متن محطة الفضاء الدولية عندما حاول إجراء المكالمة، وأوضح أنه ضغط على رقم 9 لإجراء مكالمة خارجية، ثم تابع بالضغط على 011، لإجراء مكالمة دولية، ولكنه فوت الضغط على 0، ما أدى للاتصال بـ 911 ، وهو رقم الطوارئ في الولايات المتحدة.

ولم يلحظ رائد الفضاء الخطأ الذي ارتكبه وما حدث من فوضى على الأرض، وظل غافلًا حتى تلقى بريدًا إلكترونيًا في اليوم التالي.

وفي مقابلة، قال رائد الفضاء الهولندي: “لقد ارتكبت خطأ، وفي اليوم التالي، تلقيت رسالة بريد إلكتروني تقول: هل اتصلت برقم 911؟”.

وأضاف مازحًا: “شعرت بخيبة أمل كبيرة لأنهم لم يأتوا”.

وشرح رائد الفضاء الذي أكمل مهمتين فضائيتين يبلغ مجموعهما 203 أيام، كيف يسهل التواصل مع الأرض أثناء وجوده على متن المحطة الفضائية الدولية، حيث تنجح المكالمات 70 % من الوقت، مشيرًا إلى أن العائق الوحيد هو التأخير الكبير في الوقت.

وقال رائد الفضاء أثناء مقابلة أجريت بمناسبة 50 عامًا على هبوط “نيل أرمسترونغ” على سطح القمر: “في بعض الأحيان يغلق الناس المكالمة؛ لأنهم يعتقدون أنني لم أقل أي شيء، لذلك تعلمت لاحقًا في الحديث بمجرد بداية الاتصال”.

وفي واقعة مشابهة في العام 2015، كشف رائد الفضاء البريطاني، تيم بيك، في تغريدة أنه اتصل برقم خاطئ من محطة الفضاء الدولية، وكتب: “أود أن أعتذر للسيدة التي اتصلت بها عن طريق الخطأ وسألتها ما إذا كان هذا كوكب الأرض؟ فهذه ليست مزحة، بل مجرد رقم خاطئ! “