بالصور.. أمريكي يستغل تغريدات ترامب في تجارة مربحة

حقق شاب أمريكي في الـ27 من عمره، أرباحًا مالية عبر الاستفادة من تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة مذهلة.

وابتكر الشاب سام موريسون، حذاءً طُبعت على كل فردة تغريدة مناقصة لتلك المطبوعة على الفردة الثانية.

وعلى سبيل المثال، طُبع على حذاء قول ترامب: “الهيئة الانتخابية كارثة”، فيما طبع على الفردة الأخرى: “الهيئة الانتخابية في الحقيقة عبقرية”، وهما تغريدتان لا يفصلهما أكثر من أسبوع واحد.

وفي مثال آخر، تضمن حذاء تغريدة ترامب يصف فيها نفسه بـ”المغفل” بسبب العمليات العسكرية في سوريا، وفي تغريدة ثانية يهنئ نفسه على العمليات التي نفذها في دمشق.

وتمكن صاحب من طباعة ألف حذاء وبيعها كلها خلال شهر سبتمبر، حسب تصريحه لموقع “بيزنس انسايدر”، حيث لقيت أحذيته إقبالًا كبيرُا من خلال الموقع الذي خصصه لتسويقها، والذي يحمل اسم “PresidentFlipFlops” بمعنى رئيس مجنون، وقد نفذ مخزونه تمامًا من البضاعة.

وقال موريسون: “طبعت باليد ألف نسخة، وغلفتها وأرسلتها للزبائن، قمت بكل شيء بنفسي، لذا تطلب مني هذا المشروع الكثير من الوقت”.

وأشار إلى أنه دفع 10% من الأرباح التي حققها، للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.