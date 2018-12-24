سعودي يصفع رجل أمن داخل الحرم المكي (فيديو)

اعتقلت السلطات الأمنية في الحرم المكي، يوم الاثنين، مواطنًا اعتدى بالضرب على عسكري داخل صحن الطواف بالمسجد الحرام.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق الحادثة، التي بدأت بمشادة كلامية قبل أن تتطور إلى العراك بالأيدي.

وذكر موقع “سبق” السعودي، أن رجل الأمن كان قد استدعى المواطن المعتدي إثر بلاغ ورد غرفة العمليات، ما أدى إلى نشوب المشادة والعراك.

وبعد التحقيق معه في مخفر الحرم، أحيل المواطن إلى النيابة العامة في مكة المكرمة لمتابعة القضية.