صيني يحقق حلم طفلته المصابة بالسرطان بإقامة حفل زفاف لها بالمستشفى (صور)

أقام والد صيني حفل زفاف خاص مع طفلته المريضة بالسرطان ليحقق حلمها بأن تكون عروسًا.

كشف يوان دونغفانغ أن ابنته ياكسين البالغة من العمر 4 أعوام، قد أصيبت بنوع من اللوكيميا العدوانية ويمكن أن تموت في غضون شهرين إذا فشلت عائلتها في جمع المال لعلاجها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنفقت الأسرة الصينية كل مدخراتها وأصبحت مدينة بمبالغ ضخمة بسبب نفقات علاج ياكسين في العامين الماضيين.

وقال يوان إنهم اقترضوا حوالي 400 ألف يوان “45 ألف جنيه إسترليني” لدفع الفواتير الطبية، لكن الأطباء قالوا لهم إن المزيد من العلاج سيكلف حوالي 600 ألف يوان “69 ألف جنيه إسترليني”.

وعندما أخبرت ياكسين والدها بأنها تحلم بأن تكون عروسًا، قرر يوان الزواج من ابنته المريضة في حفل زفاف صغير بغرفتها في مستشفى بورين في بكين.

ركع يوان ليقدم لابنته باقة صغيرة من الزهور، بينما ارتدت ياكسين منشفة بيضاء على رأسها وأخرى حول خصرها بدل فستان الزفاف والطرحة.

وقال يوان إن الفكرة خطرت في باله عندما كان يحاول تهدئة ابنته وهي تبكي بعد خضوعها لعملية، عندما طلبت العودة للمنزل حيث تستطيع اللعب مع رفاقها والذهاب إلى حديقة الحيوان أو المدرسة، والعثور على وظيفة والزواج.

قرر الأب الحنون أن يحقق حلم ابنته بقدر المستطاع، وبعد انتشار قصة الحفل الذي أسعد الطفلة المسكينة، وحاجة الأسرة للمساعدة المالية، تلقت العائلة تبرعات بقيمة 150 ألف يوان “17 ألف جنيه إسترليني” من العامة عبر حملة على الإنترنت، ولا تزال التبرعات مستمرة.