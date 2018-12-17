مشاري بويابس: بنك محدد وارء الحملة ضد مشاهير السوشال ميديا بالكويت (فيديو)

أكد الإعلامي والمدون الكويتي مشاري بويابس أن الحملة التي جرى شنها مؤخرًا ضد مشاهير السوشال ميديا بالكويت، وبدء التحقيق معهم بتهمة تضخم حساباتهم البنكية وراءها بنك محدد قام بتقديم بلاغات لوحدة التحريات حول أرصدة المشاهير.

وقال بويابس في مقابلة علي قناة “ATV” الكويتية إنه تم الاشتباه بحسابه بحجة أنه يمتلك مليوني دينار وهذا غير صحيح، في حين المشتبه بهم بقضية التلاعب بمصروفات الضيافة في وزارة الداخلية الكويتية لم تحرك ضدهم البنوك أي بلاغات لتضخم حساباتهم.

وشدد على أن هناك حملة موجهة ضد مشاهير السوشال ميديا وتم تطبيق قانون “غسيل الأموال وتضخم الحسابات” عليهم فقط دون باقي الموظفين والمواطنين بالدولة، لافتًا إلى أن أحد الموظفين الحكوميين كان بحسابه 30 مليون دينار في حين أن راتبه لا يتخطي 3 آلاف دينار ولم يتحرك البنك للإبلاغ عنه حتى تم القبض عليه من قبل الدولة.

ونفى الإعلامي الكويتي وجود أي شبهة غسيل أموال بحسابات المشاهير ولكنها فقط تضخم حسابات، لافتًا إلى أن غسيل الأموال هو الأموال الناتجة عن أفعال مجرمة مثل تجارة المخدرات والسلاح.

وشدد على أنه لا يمتلك مليوني دينار كما تردد، قائلًا: “أنا لست مليونيرًا ولا عندي ملايين ولا حتى مليون واحد.. البنك اللي اتكلم عنه أنه خلال الفترة من 1 يناير 2017 حتى 1 يناير 2018 هناك حركة تداولات ما بين أموال داخلة إلى حسابي وأموال خارجة بقيمة مليوني دينار”.

وأكد بويابس أن مشاهير السوشيال ميديا يعانون من حسد الكثيرين لهم رغم أن مصادر أموالهم منطقية، لافتًا إلى أن متوسط دخل أحد مدوني السوشال ميديا الكويتين يصل إلى 130 ألف دينار كويتي.

ولفت مشاري إلى أن هناك محلات مجوهرات وسيارات تعتمد على مشاهير السوشال ميديا إلى جانب دخلهم من إعلانات مواقع التواصل المختلفة والتي تصل إلى 5 آلاف دينار.