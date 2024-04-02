المغرب.. القبض على امرأتين في قضية "الجن حمو"

أوقفت الشرطة المغربية في تنغير جنوب شرق البلاد، امرأتين، للاشتباه في تورطهما في قضية ما يعرف بـ"الجن حمو"، بعدما نصبهما واحتيالهما على أكثر من 60 ضحية.

وأفادت معطيات نقلتها الصحافة، أن العناصر الأمنية تلقت تعليمات من النيابة العامة من أجل الانتقال إلى إحدى المناطق القروية التابعة للنفوذ الترابي لتنغير، من أجل توقيف امرأة، رفعت ضدها شكوى من أحد الضحايا موضوعها النصب والاحتيال، قبل توقيف مشتبه بها ثانية تعتبر وسيطة المشتبه فيها الأولى.

وقامت العناصر الأمنية التي تشرف على هذه القضية، المعروفة في الوسط المحلي والإعلامي بواقعة "الجن حمو"، بالاستماع للمشتبه فيهما، إذ اعترفت الأولى بأنها نصبت واحتالت على أكثر من 60 ضحية في مبالغ مالية مهمة، وبأن المشتبه فيها الثانية تكلفت بالوساطة وجلب الضحايا.

وكانت المرأة المشتبه فيها الأولى، الموضوعة رهن تدابير الحراسة النظرية رفقة شريكتها، ذاعت خبر الصندوق العجيب وقدرة "الجن حمو" على مضاعفة الأموال، ثم بدأت في النصب على الأشخاص في مبالغ مالية تجاوز بعضها 100 ألف درهم (10 دولار أمريكي).

ومباشرة بعد تنصب المشتبه فيها على الضحايا، توهم الجميع بشكل غريب، أن الجن "حمو" التهم كل الأموال، ما أثار انتباه الضحايا أنها قصة نصب واحتيال.

وتستمع مصالح الدرس الملكي في تنغير إلى الضحايا الذين دونت أسماءهم في دفتر حُجز لدى المتشبه فيها الأولى، من أجل الوصول إلى المبلغ المالي الإجمالي التي حصلت عليه من هذه الأفعال الإجرامية رفقة شريكتها.

وتعد حادثة "الجن حمو"، واحدة من الحوادث التي تتكرر في عدد من مناطق المغرب في السنوات الأخيرة، وراح ضحيتها مواطنون، تم إيهامهم من طرف محتالين بقدرات خارقة على استخراج الكنوز.