شاهد بالفيديو.. حريق ضخم في محطة السد بقطر

شبّ حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، في محطة قطارات قيد الإنشاء في منطقة السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد النيران والدخان من المحطة قيد الإنشاء، فيما لم ينجم عن الحادثة أي أضرار بشرية، وفقًا لوزارة الداخلية القطرية التي أكدت سيطرة الدفاع المدني على الحريق.

وأظهرت اللقطات المأخوذة -فيما يبدو من مبنى مجاور للموقع في ساحة الفردان، سحابة ضخمة من الدخان.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الحريق اندلع بعد دقائق من مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لمعرض الكتاب المقام في منطقة قريبة من الحادثة.