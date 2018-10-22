استغرق بناؤه 9 سنوات.. جسر الصين العظيم الأطول في العالم يفتتح غدًا (صور)

بعد عملية بناء استغرقت 9 سنوات، تستعد الصين لافتتاح أطول جسر بحري في العالم، هذا الأسبوع، والذي سيربط بين هونغ كونغ وماكاو، وصولًا إلى مدينة زوهاي جنوب شرق الصين.

ومن المقرر افتتاح الجسر (جسر الصين العظيم)، يوم غد الثلاثاء في زوهاي، وذلك بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما سيتم بدء حركة المرور على الجسر، يوم الأربعاء.

نهر اللؤلؤة

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بلغت تكلفة البناء ما يصل إلى 14 مليار جنيه إسترليني، كما يمتد طول الجسر إلى 34 ميلًا، ليصبح أطول جسر بحري في العالم، وسادس أطول جسر على وجه الأرض.

ويتميز الجسر باحتوائه على نفق تحت الماء يبلغ طوله 4 أميال، يربط بين جزيرة لانتاو في هونغ كونغ ومدينة زوهاي ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وذلك عبر مياه مدينة “دلتا نهر اللؤلؤة”، كما تربط بين الجسر والنفق جزيرتان اصطناعيتان.

ويتوقع المسؤولون أن يتم استخدام الجسر لمدة 120 عامًا، كما يقولون إنه سيخفض وقت السفر بنسبة 60 %، وقال فرانك تشان وزير النقل والإسكان، إن وقت السفر بين زوهاي ومطار هونغ كونغ الدولي سيُختصر من 4 ساعات إلى حوالي 45 دقيقة.

مآسٍ في طريق النجاح

وكشفت الصحيفة أنه تم استخدام ما يصل إلى 420 ألف طن من الصلب لبناء الجسر، أي ما يعادل 60 ضعف ما استخدم في بناء برج إيفل.

وعلى الرغم من مميزات الجسر، إلا أن مشروع بنائه تضرر؛ نتيجة التأخير وتجاوزات الميزانية المقررة، بالإضافة إلى موت عمال البناء، حيث توفي 7 عمال وأصيب 129 منذ بدء عملية البناء؛ نتيجة الانزلاق أو السقوط من مكان عال بالجسر.

وفي حين يعتبر الكثيرون الجسر أعجوبة هندسية، يرى آخرون أن المشروع سياسي يهدف إلى زيادة دمج مدينة هونغ كونغ في البر الصيني الرئيسي، في وقت تشدد فيه بكين قبضتها على المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.