كان وجهة لنابليون بونابرت.. عرض منزل تاريخي للبيع في إيطاليا (صور)

عُرض واحد من أهم المنازل في تاريخ إيطاليا، للبيع مقابل 17.4 مليون جنيه إسترليني، وهو منزل كان وجهة للعديد من الشخصيات التاريخية في أوروبا.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان هذا المنزل هو الوجهة المفضلة للقائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت، كما كان أيضًا الوجهة السياحية المفضلة لونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

ويحظى هذا المنزل الذي يطل على بحيرة كومو الإيطالية، بمجاورة منازل العديد من المشاهير، على رأسهم الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني.

ويحتوى المنزل على 9 غرف نوم رئيسية، إضافة إلى 6 غرف نوم إضافية وحديقة رائعة تحتوى على 11 نافورة مياه.

ويوجد في المنزل ممر سري إلى بحيرة كومو، إضافة إلى مزرعة خضراء يعود تاريخها إلى 200 عام.

وبني هذا المنزل على أرض كانت ملكاً للبابا إينوسنت الحادي عشر، الذي اعتلى العرش البابوي في الفترة من 21 أيلول / سبتمبر 1676 إلى وفاته في 12 آب/ أغسطس 1689.