بطول 2.4 ميل.. بريطانيا تخطط لافتتاح أطول نفق تحت الماء (صور)

كشفت بريطانيا النقاب عن خطط لإنشاء نفق جديد مكون من 6 خطوط تحت نهر “التايمز”، ليضاعف بذلك حركة المرور التي يمكن أن تعبر النهر شرق لندن.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سيتم توسيع معبر نهر “التايمز” السفلي الجديد الذي بلغت تكلفته 6.8 مليار جنيه إسترليني من طريق سريع مكون من 4 خطوط إلى 6 خطوط متوازية، على أن يصبح النفق البالغ طوله 2.4 ميل، الأطول في بريطانيا.

وأوضح مدير المشروع تيم جونز، أن “هذا النفق الجديد سيكون أكبر مشروع تحديث لطريق منذ أكثر من 30 عامًا”.

وطبقًا لشركة “هايوي إنجلاند” البريطانية، التي ستبدأ اليوم دراسة مدتها 10 أسابيع للمشروع الذي سيوصل بين بلدتي “جرافسيند” و”تيلبري”، تأمل أن يكون الطريق الجديد جاهزًا للاستخدام بحلول العام 2025.

يذكر أن سائقي السيارات سيدفعون رسومًا مقابل استخدام النفق الجديد عند افتتاحه، لكن لم يتحدد سعر الضريبة حتى الآن، على الرغم من تأكيد مصدر أن الشركة تهدف إلى أن تكون الرسوم “معقولة”.

وقد ارتفعت ميزانية الخطة الإجمالية من 5.3 مليار إلى 6.8 مليار جنيه إسترليني بسبب أعمال التصميم والدراسات الميدانية.

ومن المتوقع أن يقلل المعبر الجديد من حركة المرور في “دارتفورد” بنسبة 22%.