تقرير: هتلر كان شاذًا وأمضى عدة سنوات داخل نُزل للمثليين في النمسا

قال تقرير استخباري نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الزعيم النازي أدولف هتلر كان شاذًا جنسيًا، وأمضى عدة سنوات في العيش داخل نُزل للمثليين في النمسا.

وتم إعداد التقرير في العام 1943 للرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفلت، وينص على أن هتلر كان “مثليًا جنسيًا ومن جنسين مختلفين”.

وجمع هذا التقرير عالم الأنثروبولوجيا هنري فيلد، وهو عضو تم انتقاؤه بعناية من وحدة الاستخبارات الخاصة التابعة للبيت الأبيض، والمكلفة بالبحث عن أي معلومات يمكن أن يجدها حول كبار المسؤولين الألمان، بما في ذلك هتلر نفسه.

ومن ضمن المعلومات التي تم جمعها رسم بيوغرافي عن هتلر يغطي كل شيء من طفولته، وتعليمه، إلى النظام الغذائي، والموسيقى المفضلة لديه، كما يتضمن تحليلًا جنسيًا للزعيم النازي.

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن هتلر كان يعيش في نُزل للرجال في فيينا من 1910 إلى 1913، وفي ذلك الوقت كان متعطلًا عن العمل، وترك فقط النُزل للانتقال إلى ألمانيا بعد تلقي ورثة من والده.

وعلى الرغم من ذلك، ينظر بعض المؤرخين لهتلر أنه شخصية فريدة في التاريخ الألماني، وحاول تحسين الظروف السياسية والاقتصادية للشعب الألماني خلال فترة حكمه، فيما ينظر له آخرون بوصفه واحدًا من أكثر الشخصيات دموية في التاريخ الحديث، حيث تسببت سياساته بقتل ملايين المدنيين والعسكريين، خلال الحرب العالمية الثانية.