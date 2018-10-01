شاب إيراني يسطو على الحسابات البنكية لـ 5 آلاف شخص

كشفت السلطات الأمنية في إيران، عن قيام شاب باختراق حسابات 5 آلاف عميل في البنوك الإيرانية وسرقة مبالغ مالية كبيرة.

وبحسب موقع صحيفة “هفت صبح” الإيراني، فقد ألقت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية القبض على شاب إيراني يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد أن سرق 5 آلاف حساب بنكي بقيمة 20 مليار ريال، وذلك باستخدام برنامج روبوتي.

وقال العقيد علي حسيني قائد شرطة مدينة مسجد سليمان في محافظة خوزستان: “منذ فترة أحيلت إلينا قضية للتحقيق في عملية سحب غير مصرح بها بمبلغ 20 مليار ريال من حسابات 5 آلاف عميل بنكي”.

وأشار إلى أن التحقيقات الفنية والشرطية أكدت أن المتهم المتخصص في البرمجة استخدم برنامجًا روبوتيًا لاختراق شبكة التواصل الاجتماعي “تليغرام”، كما استخدم حسابًا مزورًا للاستفادة منه في استدراج المشتركين في الموقع لإدخال بيانات البطاقات المصرفية الخاصة بهم، ومن ثم سحب الأموال من حساب الضحية بسهولة.

وبعد التحقيقات الأولية تم القبض على الشاب واعترف بجريمته؛ حيث قال إن الدافع وراء ذلك كان التربح وتحقيق الثروة.

ويستخدم القراصنة أساليب عدة لسرقة الحسابات بالحصول على معلومات مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ومعلومات الحساب المصرفي عن طريق تزوير موقع إنترنت أو عنوان بريد إلكتروني أو أي موقع خدمات.

وفي شهر أيار/ مايو الماضي تم القبض على 11 شخصًا في طهران بتهمة سرقة حسابات بنكية عبر الإنترنت.

ووصلت مثل هذه الحوادث إلى ذروتها في العام 2012، حيث تم اختراق 3 ملايين حساب بنكي في إيران بواسطة القراصنة، فيما طلب البنك المركزي والبنوك الأخرى حينها من عملائهم تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.