طبيب يدفن المرضى أحياء لعلاج مشاكلهم النفسية (فيديو وصور)

لجأ طبيب نفسي إلى دفن مرضاه أحياء أثناء علاجهم حتى يشعروا بالحيوية.

يضع الطبيب اندريه زيليفيترو مرضاه في توابيت قبل دفنهم كجزء من العلاج النفسي لهم.

وأصبحت أساليب زيليفيترو غير المعتادة معروفة بعد أن عثر قروي على 12 تابوتًا فارغًا في الغابة بالقرب من العاصمة كييف في شمال أوكرانيا.

وذكرت تقارير أن القروي عثر على عدد من القبور المحفورة حديثًا في مكان الحادث وقام باستدعاء الشرطة.

وبدأت الشرطة البحث في الحادث وأدت بهم التحقيقات إلى زيليفيترو الذي اعترف بأنه يستخدم هذه التوابيت في عملية العلاج النفسي.

ووفقًا للطبيب زيليفيترو فقد أخذ 12 من مرضاه إلى الغابة ودفنهم أحياء لمدة ساعتين.

ويُظهر مقطع فيديو صوره زيليفيترو ونشر على الإنترنت بغرض الإعلان، أحد مرضاه وهو يخضع للعلاج.

كما يُظهر الفيديو تابوتًا تم وضعه في مقبرة حديثة وبه شاب يرتدي قميصا أبيض اللون.

ويمكن رؤية أنبوب خارجًا من التابوت حتى يتمكن المريض من التنفس خلال فترة العلاج.

وقال الطبيب زيليفيترو: “لقد ابتكرت هذا العلاج قبل بضع سنوات كنت أول شخص خضع له هذا التدريب يساعدك على الشعور بالحيوية”.

وقال أحد المرضى الذين دفنوا أحياء: “عندما خرجت من التابوت شعرت كما لو أنني أصبحت شخصًا جديدًا، كان ذلك أمرًا غريبًا”.

ووجدت تحقيقات الشرطة أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة.

وقال متحدث باسم الشرطة: “تم دفن المشاركين في التدريب طواعية وبمحض إرادتهم، ولم يصب أي شخص أثناء العملية”.