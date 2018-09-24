بالصور.. حادثة نادرة في اجتماعات الأمم المتحدة

من المرجح أن تتحول الطفلة الرضيعة، ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إلى نجمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكونها أصغر مشاركة تحضر أكبر محفل سياسي على مستوى العالم.

وفي حين ستستسلم الطفلة النجمة للنوم طوال الوقت، فإن والدتها رئيسة وزراء نيوزيلندا ستنهمك في الاهتمام بمتطلباتها، إذ ستواجه أسبوعًا صعبًا بشأن مواعيد نوم ابنتها الرضيعة التي يبلغ عمرها 3 أشهر، فضلًا عن ظهورها للمرة الأولى أمام هذا الجمع الغفير من زعماء وقادة العالم.

ووفقًا للمقربين منها، فإن أرديرن لا يمكنها أن تغيب عنها لفترة طويلة، بسبب الرضاعة، وهو ما سيعقّد جدول مواعيدها ولقاءاتها في أروقة الأمم المتحدة.

وتصدرت أرديرن التي يبلغ عمرها 38 عامًا، عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية منذ وصولها إلى السلطة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما أصبحت ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في السلطة بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو في 1990.

ولا تعد أرديرن أصغر رئيسة وزراء في نيوزيلندا فحسب، وإنما هي -أيضًا- أول من أخذ إجازة لرعاية الطفل وهي في السلطة، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رمز لتقدم المرأة.

ومن المنتظر أن تلقي أرديرن كلمة بلادها في الأمم المتحدة، الخميس المقبل.

وكانت أرديرن استأنفت عملها بعد توقف استمر 6 أسابيع كإجازة أمومة.

وفي حديث سابق للتلفزيون المحلي النيوزيلندي أعربت جاسيندا عن قلقها بشأن الرضاعة والنوم، مشيرة الى أن طفلتها سترافقها في هذه الفترة بسبب الرضاعة، كما ستسافر معها إلى نيويورك من أجل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت: “ربما أكون من أوليات من يفعلن شيئًا لم يحدث كثيرًا، لكن الأمر سيصبح عاديًّا يومًا ما”.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا أعلنت أنها أطلقت على ابنتها اسم “نيفي تي أروها” وشرحت معنى “نيفي” قائلة إنه يعني “المشرقة والمتألقة” كما يعني أيضًا “الثلج”، ويعني الاسم الثاني “تي أروها”، الحب بإحدى لغات نيوزيلندا.