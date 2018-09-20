بالصور.. شركة طيران تخطئ في كتابة اسمها على إحدى طائراتها وتثير سخرية واسعة

اضطرت شركة “كاثي باسيفيك” للطيران في هونغ كونغ لإعادة طائرة جديد إلى ورشة طلاء بعد حدوث خطأ هجائي في كتابة اسم الشركة على جسم الطائرة.

ولاحظ مسافرون الخطأ الهجائي، المتمثل في غياب حرف “F” من الكلمة الإنجليزية “باسيفيك”، في مطار هونغ كونغ الدولي واتصلوا بالشركة ليخبروها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقبلت الشركة المشكلة بصدر رحب وقالت في تغريدة على حسابها على موقع تويتر: “معذرة، لن يستمر هذا الدهان طويلًا، وستعود هذه الطائرة إلى الورشة”.

وأضافت الشركة أنه “كما هو متوقع، لم يكن الخطأ مقصودًا، على الرغم من أن بعض العاملين في قطاع الطيران قالوا إنه خطأ يصعب تبريره”.

وقال مهندس لدى شركة “هايكو” للطيران لصحيفة محلية: “أعتقد أنه كان من المفترض أن يكون هناك فجوة بين الحروف في موقع الحرف المفقود إذا كان الخطأ عفويًا”.

وكتب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات الساخرة حول القصة.