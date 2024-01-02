إندونيسيا.. إجلاء أكثر من 2000 شخص بسبب أنشطة بركانية

أجْلت السلطات الإندونيسية أكثر من ألفي شخص إلى ملاجئ مؤقتة بعد تزايد الأنشطة البركانية في شرق البلاد، بحسب ما أفاد مسؤول محلي اليوم الثلاثاء.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت منطقة شرق مقاطعة نوسا تنغارا ثوران جبل ليوتوبي لاكي-لاكي مرات عدة، آخرها أمس الإثنين، حين قذف حمما بركانية وصلت لارتفاع 1.5 كيلومتر، وفقًا لمركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية.

وسجل المركز، بحسب بيان، ثورانًا آخر للبركان نفسه اليوم، لكن لم يتم رصد رماد بركاني ناتج عن هذا النشاط.