بالصور.. ولادة طفل بأربع أرجل وعضوين تناسليين (صور)

ولد صبي بأربعة أرجل واثنين من الأعضاء التناسلية يوم أمس في غوراكبور في منطقة أوتار براديش شمال الهند، على بعد 750 ميلاً جنوب شرق نيودلهي.

ووصف السكان المحليين حالة الطفل بأنه “معجزة الله”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وسيحتاج الصبي الذي لم يكشف عن اسمه إلى إجراء عملية جراحية في مستشفى بمدينة “لكناو” القريبة.

ويبدو أن حالته النادرة ناتجة عن توأم طفيلي، حيث يعلق جزء من التوأم الملتصق الذي لم يتطور بشكل كامل إلى جنين.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره يوم أمس السكان المحليين وهم يتجمعون حول الطفل الرضيع، وهو يصرخ على سرير المستشفى.

وكان قد نقلت أمه إلى المستشفى لأنها كانت تعاني من الكثير من الألم أثناء الولادة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، وكان الوالدان “مصدومين” لرؤية طفلهما.

كما تفاجأ الطبيب برؤية ما حدث، وقال إن الصبي سيحتاج إلى نقله لمستشفى أكبر لتلقي العلاج.

لم يكشف الأطباء عن سبب حالة الجنين، ولكن يبدو أنه ناتج عن توأم طفيلي، ففي هذه الحالة النادرة، قد تبقى الأجزاء غير المتطورة من التوأم في الطفل عند ولادته، وعادة ما يتطلب عملية جراحية لإزالة النمو الزائد.