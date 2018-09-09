العثور على مئات القطع النقدية الذهبية بورشة في إيطاليا

تم العثور هذا الأسبوع، على مئات من القطع النقدية الذهبية العائدة إلى الإمبراطورية الرومانية، وذلك في ورشة مسرح قديم في “كومو” شمالي إيطاليا، وفق ما أعلنته وزارة الثقافة.

وقال الوزير البرتو بونيسولي عبر “فيسبوك”، “لا نعرف تفاصيل البعد التاريخي والثقافي لهذا الاكتشاف؛ إلا أن هذه المنطقة تشكل كنزًا فعليًا في مجال الآثار”.

وتعود هذه القطع إلى القرن الخامس، وكانت في جرَّة حجرية في الطابق السفلي لمسرح كريسوني قرب المكان، الذي كان فيه مدرج مدينة نوفوم كوموم القديمة.

ودشّن هذا المسرح في العام 1870 وحوّل إلى قاعة سينما في مطلع القرن العشرين، وأغلق العام 1997 وكان سيهدم بالكامل من أجل بناء مبنى سكني فاخر.

وعثر على الجرَّة في الطابق السفلي خلال حفريات لإقامة حوض مياه موجّه لمكافحة الحرائق.

وذكرت الصحف الإيطالية، أن قيمة القطع قد تصل إلى ملايين اليوروهات وتدرس السلطات الإيطالية إمكانية تعليق أعمال الورشة لإجراء حفريات أعمق، إذ لا يمكن استبعاد العثور على المزيد من القطع القيّمة.

وبموجب القانون الإيطالي، تكون القطع التي تكتشف بهذه الطريقة ملكًا عامًا، لكن يمكن للمالك أن يطالب بنسبة مئوية.