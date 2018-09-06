فنان سوداني يصدم عروسين في ليلة زفافهما

فاجأ الفنان السوداني الشهير حسين الصادق، عروسين في ليلة زفافهما بولاية الجزيرة في وسط السودان، بالغناء لهما مع كامل فرقته بدون أجر؛ ما أثار دهشة الحضور والعروسين.

وبحسب ما نشرته صحيفة “المجهر” المحلية”، فإن الفنان الصادق كان عائدًا من إحدى حفلاته الغنائية في طريقه إلى العاصمة الخرطوم، وأثناء مروره بإحدى القرى، سمع صوت غناء من جهاز تسجيل، وباقترابه لمكان الصوت وجد حفل زفاف صغير لعروسين، وعلى الفور أمر فرقته الموسيقية بتركيب الآلات وشاشات التصوير، وأطرب الحضور حتى نهاية الحفل.

موقف حسين الصادق، جعل العريس يذرف دموعه؛ لأنها كانت مفاجأة لم يتوقعها من فنان يعتبر الأغلى سعرًا في السودان، ولا يمكن لأي شخص بسيط أن يأتي بالصادق للغناء له في حفل زفافه، إلا الطبقات الغنية.

وحتى لا يدخل العريس وأهله في إحراج مع المعازيم، بأن الفنان جاء عن طريق الصدفة، قال الصادق للجمهور إنه أضل الطريق إلى مكان العرس وهو ما جعله يتأخر عن الحضور مبكرًا للحفل.

وبعد انتهاء الحفل، الذي لم يكن يتوقعه الحضور، ألقى الفنان الصادق التحية على العروسين وسلمهما شريط الحفل الذي لم يكن في بالهما، وواصل رحلته إلى الخرطوم.