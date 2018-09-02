إيراني يربي 3 آلاف عقرب ليتربح منها

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن العثور على نحو 3 آلاف عقرب في منزل بمدينة “مشهد” في محافظة “خراسان رضوي”، شمال شرق البلاد.

وقال أبوالفضل شعباني، مدير إدارة حماية البيئة في “خراسان رضوي”، إن “الشرطة داهمت أحد المنازل في مشهد، للاشتباه بتربية أصحابه عقارب بطريقة غير قانونية”.

وقال شعباني لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية، إن الشرطة عثرت في المنزل المذكور على نحو 3 آلاف عقرب.

وأضاف أن صاحب المنزل لم يحصل على تصريح قانوني من السلطات المختصة تسمح له بتربية العقارب.

وعثرت الشرطة الإيرانية، الشهر الماضي، في أحد منازل مشهد أيضًا، على نحو 12 ألف عقرب، تتم تربيتها بطريقة غير قانونية للاستفادة من سمومها.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن سعر الغرام الواحد من سم العقرب يباع في إيران ما بين ثمانية وعشرة آلاف دولار أمريكي.