طلاب سعوديون يمضون أول يوم دراسي في العراء (فيديو)

شهدت عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في السعودية اليوم الأحد، حادثة أثارت جدلًا واسعًا في المملكة، وانتقادات لوزارة التعليم بعد أن أمضى طلاب إحدى المدارس، يومهم الدراسي الأول في العراء؛ بسبب إغلاق مدرستهم وعدم التحاقهم بالمدرسة الجديدة التي حددتها الوزارة كبديل مؤقت.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، طلاب مدرسة “لجعه” الابتدائية والمتوسطة، التابعة لمحافظة القويعية في منطقة الرياض، متجمعين أمام باب المدرسة المغلقة ويرددون النشيد الوطني.

ويظهر برفقة الطلاب عدد من ذويهم الذين انتقدوا إغلاق المدرسة، واشتكوا من صعوبة إرسال أبنائهم إلى المدرسة الجديدة التي تبعد 20 كيلومترًا عن مدرسة “لجعة” على حد قولهم.

#إغلاق_مدرسة_لجعه ا المدرسة هي البيت والوطن الثاني لنا الذي يعلمنا كيف نتسلح بسلاح العلم . ما قول الا كان الله في عون ابنائنا الطلاب . pic.twitter.com/CAKXRVLTXq — سليمان القحطاني #غزة (@slwimn) September 2, 2018

#إغلاق_مدرسه_لجعه

حسبي الله ونعم الوكيل ع من حرمكم من فرحتكم صباح هذا اليوم pic.twitter.com/GcYbybw2zJ — عايض فرج المشعلي (@aidfrag) September 2, 2018

قرار نقل مدرسه لجعه مسافه ٢٠ كيلو قرار تعسي لا يخدم التعليم ووالضحيه هم الطلاب وأولياء الامور #إغلاق_مدرسه_لجعه pic.twitter.com/EY9gCfJ9Ef — سـلـطـان الـقحطـانـي (@sultan1451) September 2, 2018

ووجد فيديو الطلاب، وانتقادات الأهالي للمسؤولين عن التعليم في المنطقة، صدى في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد دخل الوسم “#إغلاق_مدرسه_لجعه” قائمة الترند السعودي في موقع “تويتر” سريعًا، مع انضمام عدد كبير من المغردين إليه وانتقادهم وزارة التعليم ومطالبتها بإيجاد حل للطلاب.

ورد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مبارك العصيمي على تلك الانتقادات بالقول، إن مبنى المدرسة قديم وتم إخلاؤه بناء على تقرير من الدفاع المدني، وإن وزارته أسندت إعادة تأهيل المبنى لشركة تطوير، وحددت مدة المعالجة بستة أشهر.

وأضاف العصيمي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “عمدت إدارة التعليم إلى نقل الطلاب إلى مبنى مدرسة الروضة الابتدائية، حتى تنتهي إصلاحات هذا المبنى، وتأمل الوزارة من أولياء أمور الطلاب التعاون مع إدارة التعليم ومباشرة أبنائهم للدراسة في المدرسة البديلة إلى حين الانتهاء من معالجة وضع المدرسة الأساسية”.

وتوجه نحو ستة ملايين طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم، اليوم الأحد، إلى مدارس المملكة التي يبلغ عددها نحو 35 ألف مدرسة موزعة على مناطق البلاد الشاسعة.