شاهد.. ثعبان يقذف 9 بيضات من فمه بعد سرقتها من قم دجاج

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات مروعة تُظهر ثعبانًا مميتًا يقوم بقذف تسعة بيضات كاملة، كان قد ابتلعها بعد مداهمة قم دواجن.

تم التقاط هذه الصور للثعبان، الذي يبدو وكأنه من نوع “كوبرا“، بعد أن انزلق إلى قم دجاج وقتل دجاجة ثم ابتلع بيضها في حيدر أباد، جنوب الهند.

في الفيديو يظهر الثعبان وهو يحاول التخلص من البيض الذي ابتلعه بأكمله دون أن يُصيبه ضرر، ثم يتحرك بشكل متمايل أعلى وأسفل ويستعد للهروب بعد التخلص من وجبته.

ويبدو أن الثعبان كان يعتقد أن البيض وجبة خفيفة، إلا أنه لم يستطع تحريك البيض إلى الداخل، فاضطر إلى قذفه للخارج على الأرض حتى يهرب بسرعة، وفقًا للصحيفة.

وعادة ما تبتلع معظم الأفاعي الفريسة بأكملها – الطيور وبيض الطيور والأسماك والضفادع والسحالي – قبل أن تجلس في الشمس لتهضم وجباتها ببطء.