السعودية تمنع تصوير بنات المدارس

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة صوراً ومقاطع فيديو لطالبات سعوديات ما أثار حفيظة وزارة التربية والتعليم السعودية وتوعدت من يعمل على نشر صور أو مقاطع فيديو للمساءلة.

وكانت بعض مدارس المملكة العربية السعودية تنشر صوراً ومقاطع فيديو لطالباتها في المناسبات أو الأنشطة التي تقيمها المدرسة ونشرها في برامج التواصل المختلفة.

واعتبرت الوزارة ذلك مخالفاً للأنظمة واللوائح، وطالبت إدارات المدارس بالالتزام بعدم نشر أي صور أو مقاطع فيديو تظهر الطالبات في أي موقع أو برنامج تواصل.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم السعودية أصدرت قراراً في سبتمبر/أيلول 2012 يقضي بمنع إدخال جوالات الكاميرا إلى مدارس البنات.