احذر.. قد تجد هذا المتسلل القاتل في سيارتك (صور)

أصيبت أمريكية بالصدمة عندما حاولت إصلاح سيارتها المتعطلة ووجدت أفعى ضخمة عالقة داخلها.

وفقًا لتقارير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اتصلت السيدة التي لم تكشف عن اسمها بشرطة بلدة “أومرو” في ولاية ويسكونسن، حوالي الساعة 7 مساء أمس، طلبًا للمساعدة.

وبعد وصولهم علم الضباط أنها أوقفت السيارة على جانب الطريق بعد أن لاحظت مشكلة في سياراتها.

وعندما فتحت غطاء محرك السيارة، أصيبت بصدمة هائلة عندما لاحظت أفعى ضخمة تعرف باسم “ثعبان الكرة” عالقة في آليات السيارة.

وقالت الشرطة على “فيس بوك”: “استبدلت الأفعى حزام السربنتين، ما يفسر معاناة السيارة من مشكلة”.

أمسك شرطيان بالأفعى وحاولا سحبها ولكنهما فشلا، واتصلا بخبير الزواحف ستيف كيلر طلبًا لمساعدته.

حضر الخبير وبالفعل تمكن من إخراج الأفعى العالقة، والتي كشف أنها غير سامة وأخذها إلى بر الأمان دون أذى.