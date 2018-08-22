شاهد بالصور.. بشار الأسد وعائلته في أحد مطاعم دمشق وحجاب زوجته يثير جدلًا

ظهر الرئيس السوري بشار الأسد، رفقة عائلته، في أحد المطاعم بدمشق القديمة، مساء الأربعاء.

ونشر صاحب المطعم صورة جمعته بعائلة الأسد، معلقًا عليها بالقول إنه “كان أجمل يوم في حياته”، بحسب ما أفاد ناشطون وصفحات سورية على “فيسبوك”.

ويظهر في الصورة إلى جانب بشار الأسد، زوجته أسماء، وأبنيهما حافظ وكريم، إضافة إلى ابنتهما زين.

وكتب صاحب المطعم: “كان أجمل يوم في حياتي بحضور أرقى عيلة وأرقى رئيس (ما حدا بيتخيل التواضع)، متمنيًا “الشفاء العاجل” لأسماء زوجة الرئيس الأسد، والتي أُعلن مؤخرًا عن إصابتها بسرطان الثدي.

وتساءل ناشطون عن سبب ارتداء أسماء الأسد للحجاب، فيما رجح آخرون أن يكون ذلك لتغطية رأسها الذي بدأ شعره يتساقط نتيجة تلقيها العلاج بجلسات الكيماوي.

وظهرت أسماء الأسد في أول أيام عيد الأضحى وهي تزور أطفالًا مصابين بالسرطان في منطقة “حرستا” بريف دمشق.