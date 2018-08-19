شاهد ماذا فعلت الرياح القوية بكسوة الكعبة

ضربت عاصفة مطرية مترافقةً مع رياح قوية، بعد ظهر اليوم الأحد، مدينة مكة المكرمة التي تحتضن نحو مليوني حاج في مشاعرها المقدسة.

وتسببت الرياح بالكشف عن أحجار الكعبة المشرفة بعد فك مذهبات الكسوة القديمة لتبديلها غدًا.

وكان قد بدأ العمل بتبديل الكسوة القديمة بالكسوة الجديدة بفك أركان الكسوة من المذهبات ظهر اليوم الأحد.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تتسبب بجريان سيول في منطقة مكة المكرمة، بما فيها عرفات، ومزدلفة، ومنى، وتستمر حتى الساعة العاشرة من مساءً اليوم الأحد.