شاهد ماذا فعلت الرياح القوية بكسوة الكعبة

شاهد ماذا فعلت الرياح القوية بكسوة الكعبة

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

ضربت عاصفة مطرية مترافقةً مع رياح قوية، بعد ظهر اليوم الأحد، مدينة مكة المكرمة التي تحتضن نحو مليوني حاج في مشاعرها المقدسة.

#الحرم_المكي.. رياح شديدة وأمطار عشية الوقوف بـ ⁧#عرفة #إرم_نيوز

رياح شديدة وأمطار في #الحرم_المكي عشية الوقوف بـ ⁧#عرفة#إرم_نيوز

Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Sunday, August 19, 2018

وتسببت الرياح بالكشف عن أحجار الكعبة المشرفة بعد فك مذهبات الكسوة القديمة لتبديلها غدًا.

وكان قد بدأ العمل بتبديل الكسوة القديمة بالكسوة الجديدة بفك أركان الكسوة من المذهبات ظهر اليوم الأحد.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تتسبب بجريان سيول في منطقة مكة المكرمة، بما فيها عرفات، ومزدلفة، ومنى، وتستمر حتى الساعة العاشرة من مساءً اليوم الأحد.

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