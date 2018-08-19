شاهد ماذا فعلت الرياح القوية بكسوة الكعبة

ضربت عاصفة مطرية مترافقةً مع رياح قوية، بعد ظهر اليوم الأحد، مدينة مكة المكرمة التي تحتضن نحو مليوني حاج في مشاعرها المقدسة.
#الحرم_المكي.. رياح شديدة وأمطار عشية الوقوف بـ #عرفة #إرم_نيوز
رياح شديدة وأمطار في #الحرم_المكي عشية الوقوف بـ #عرفة#إرم_نيوز
Posted by Erem News إرم نيوز on Sunday, August 19, 2018
وتسببت الرياح بالكشف عن أحجار الكعبة المشرفة بعد فك مذهبات الكسوة القديمة لتبديلها غدًا.
وكان قد بدأ العمل بتبديل الكسوة القديمة بالكسوة الجديدة بفك أركان الكسوة من المذهبات ظهر اليوم الأحد.
فك المذهبات الموجودة
في #كسوة_الكعبة المشرفة
استعداداً ليوم غد لإستبدالها بثوبها الجديدhttps://t.co/qNcBkg05mL#إعلام_بروح_الحرمين#حج1439هـ pic.twitter.com/3EDVlgLYmr
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 19, 2018
وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تتسبب بجريان سيول في منطقة مكة المكرمة، بما فيها عرفات، ومزدلفة، ومنى، وتستمر حتى الساعة العاشرة من مساءً اليوم الأحد.
فيديو / يوضح الأحوال الجوية في مشعر #عرفات الآن . pic.twitter.com/b0dX4SVQQH
— المجلس (@Almajlliss) August 19, 2018