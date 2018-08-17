في سابقة من نوعها.. حصان “يقاضي” مالكته السابقة (صور)

تواجه مواطنة أمريكية من ولاية أريغون، دعوى قضائية تتعلق بحصانها السابق الذي يحمل اسم “عدالة”، تُتهم فيها بإهمال الحصان وسوء معاملته، فيما جرى مطالبتها بتعويض قدره 100 ألف دولار.

وتعود الوقائع لسنة 2017، عندما اكتشف طبيب بيطري خلال فحص روتيني أن الحصان الذي كان اسمه حينها “شادو”، مصاب بهزال شديد ويقل عن وزنه الطبيعي بحوالي 136 كيلوغرامًا بسبب قلة الطعام والماء، كما أن على جسده إصابات بليغة، خاصة على مستوى أعضائه الجنسية المصابة بتقرحات جرّاء شدة البرد.

وتبين أن مالكته كانت تتركه في العراء طيلة فصل الشتاء تحت المطر وفي البرد القارس، وتحرمه من التغذية الكافية.

ويؤازر الحصان ذو الثماني سنوات في دعواه المحامي ماثيو ليمان عن جمعية Animal Legal Defense Fund ، التي تولت الاهتمام بالحيوان ووضعته في مزرعة ثانية حيث يتلقى الرعاية، إلا أن علاجه يتطلب مبالغ كبيرة حسب محاميه، وقد يضطر الأطباء إلى بتر أعضائه التناسلية ما لم يتلق العلاج الكافي ويتعافى.

واستنكرت المالكة السابقة غويندولين فيشر (51 عامًا) القضية المرفوعة ضدها بحسب صحيفة “دير شبيغل” الألمانية.

ورغم أن القضية غير مسبوقة، إلا أن محامي “عدالة” أكد في تصريح لموقع “The Oregonian” المحلي ، أنه من حق الأحصنة رفع دعوى ضد الإنسان خاصة في ولاية اوريغون، حيث تتمتع الحيوانات بحقوق قانونية.

إلا أن الأستاذ الجامعي المتخصص في حقوق الحيوانات “ريشارد ل كاب” يخالفه الرأي، حيث أكد في تصريحه لـ “واشنطن بوست” أن القضية “لن تحكم لصالح الحصان رغم المساندة التي يتلقاها، وإلا لأصبح من حق ملايين الكلاب والقطط وحيوانات المختبر أن تتابع الإنسان قضائيًا”.