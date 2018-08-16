الجفاف يدفع بقطعان الكنغر إلى شوارع المدن الأسترالية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قطعانًا من الكنغر تقتحم الضواحي الأسترالية بحثًا عن الطعام والشراب في ظل ما تعانيه البلاد من الجفاف.

ورصدت حيوانات الكنغر خلال الأسابيع الأخيرة في مدينة “آينسلي” التي تبعد حوالي 3.5 كم فقط عن العاصمة الأسترالية، كما رصد سكان مدينة “هاكيت” المجاورة، و”توجيرانونغ” و”وودن” أيضًا حيوانات الكنغر وهي تأكل العشب من حدائق منازلهم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أظهر مقطع الفيديو الذي تم نشره على موقع يوتيوب الثلاثاء الماضي، قطيعاً كبيراً من حيوانات الكنغر وهي تمر وسط شوارع المدينة وبين السيارات بحثًا عن الطعام.

ووصف دانيال إغليسياس، مدير خدمة حماية الحدائق والحياة البرية، تدفق قطعان الكنغر الحالي إلى كانبرا بأنه “عاصفة كنغرية مذهلة”، موضحًا أن الصقيع يجفف الحشائش ويزيد من مشكلة نقص طعام الكنغر.

وقال: “يهاجر حيوان الكنغر إلى أبعد من المعتاد من أجل الطعام، ويضطر إلى التطفل على البساتين وحدائق المنازل والطرقات للعثور على بعض العشب الأخضر”.

ومع اشتداد الجفاف، يضطر بعض المزارعين إلى إنفاق عشرات الآلاف من الدولارات لشراء القش وإطعام حيواناتهم، الأمر الذي اضطر بعض المزارعين لإعدام قطعانهم.

وكشف رئيس الوزراء مالكولم تورنبول مؤخرًا عن مجموعة من الإجراءات تقدر قيمتها بنحو 140 مليون دولار لمساعدة المزارعين الذين يكافحون من أجل التعامل مع الجفاف.