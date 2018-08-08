مئات الأبقار العطشى تسطو على شاحنة مياه وسط تفاقم الجفاف في أستراليا (فيديو)

نشرت صحيفة “مترو” البريطانية لحظة سطو مئات الأبقار على شاحنة مياه؛ ما سلط الضوء على التأثير الحقيقي لأشد فترة جفاف تشهده أستراليا منذ عقود.

يأتي ذلك المشهد الذي التقطته مزارعة تدعى آمبرليا، بعدما خيم الجفاف على ولاية “نيو ساوث ويلز” بأكملها بنسبة 100%.

ووفقًا للصحيفة، يعتبر الجفاف الذي تشهده الولاية الأسترالية حاليًا، هو الأعنف والأكثر انتشارًا على نطاق واسع منذ العام 1965، ومن المتوقع أن يستمر الجفاف حتى الشهر المقبل.

ويظهر الفيديو كيف تتهافت الأبقار وتحاصر المزارعة آمبرليا، محاولة منعها من الحركة للحصول على بضع قطرات من الماء.

وعلى الرغم من انتشار التقارير التي تفيد بأن تلك الشاحنة تابعة للجيش، وقد أرسلها ليروي ظمأ الأبقار، إلا أن ذلك الأمر ليس مؤكدًا.

بدوره قال وزير الصناعات الأولية، نيال بلير، إن “هذا الأمر صعب للغاية، فكل شخص في الولاية يأمل في هطول الأمطار”، مضيفًا أنه “إذا لم نسيطر على هذا الوضع، ستعاني عشرات الآف الحيوانات من الجوع، ما سيؤدي إلى أزمة متفاقمة بالثروة الحيوانية والنباتية كذلك”.