تطوير تقنية جديدة لعلاج تضخم البروستاتا دون جراحة

ابتكر خبراء في شركة “أكوابيم” الأمريكية جهازًا متطورًا لعلاج تضخم البروستاتا، دون الحاجة للجراحة باستخدام مضخة مياه عالية الضغط.

وتشير الدراسات إلى أن العلاج يقلل خطر الضعف الجنسي إلى الربع مقارنة بالجراحة، إذ يستخدم الجهاز الجديد المياه المالحة المضغوطة لتدمير الأنسجة الزائدة بعناية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الطبيب يستخدم أولًا الأشعة لتكوين خريطة للبروستاتا والتي تُستخدم لبرمجة الجهاز المزود بذراع روبوتية تدور وتطلق الماء بدقة وضغوط مختلفة، لإزالة انسجة البروستاتا الزائدة دون الإضرار بالنسيج السليم.

وعن مسار العملية، أوضحت الصحيفة أنه “يتم إدخال جهاز الماء الرقيق الشبيه بالأنبوب في مجرى البول من خلال عنق المثانة بينما يكون المريض تحت تأثير التخدير الكلي، ثم يتم تشغيل مضخة الماء لتنفذ الخطوات المبرمجة مسبقًا”.

وتستغرق العملية أقل من 4 دقائق في المتوسط لتخفيض حجم البروستاتا، بينما تستغرق العملية الكاملة أكثر من 30 دقيقة، وتشير البحوث إلى أنها فعالة للغاية.

وقال نيل باربر استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى فريملي بارك الذي اختبر الجهاز على أكثر من 60 مريضًا، إن النتائج الأولية “كانت مثيرة، وتشير إلى تحسن مماثل للجراحة، ولكن بمخاطر منخفضة للغاية”.