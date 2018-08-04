سجن مطربين اثنين تورطا في عراك جماعي تسبب في تأخير رحلات جوية

قررت محكمة فرنسية، إيداع مغنيي الراب بوبا وكاريس في السجن مؤقتًا؛ إثر عراك عنيف وقع بينهما في مطار أورلي.

وأمر رئيس المحكمة كذلك بسجن تسعة أفراد آخرين من مرافقي الفنانين، مبررًا ذلك “بالعداوة المتواصلة بين المجموعتين”، واحتمال وقوع مواجهات جديدة وضرورة “حماية الجميع”.

French rappers #Booba and #Kaaris fighting in a duty free shop at Paris-Orly airport. Terminal 1 had to be closed to the public, lots flights were delayed pic.twitter.com/PAEbc9M8a6 — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) August 1, 2018

ومن المحتمل أن تُصدر المحكمة قرارًا ضدهم بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو.

وفي التفاصيل، وقع شجار وعراك بالأيدي بين المطربَين اللذين كانا متجهَين إلى برشلونة، فيما تعارك مرافقوهما قبل الصعود إلى الطائرة أمام أعين المسافرين المذهولين الذين صور بعضهم ما حصل.

وتقدمت هيئة مطارات باريس بشكوى “إخلال بالنظام العام مع إلحاق ضرر معنوي ومادي” و”تعريض حياة آخرين للخطر”، إذ إن العراك حال دون إقامة طوق أمني حول حقيبة مهجورة.

كما تقدمت شركة ” إير فرنس” بشكوى لتعويضها عن الضرر اللاحق جراء تأخر عدة رحلات بحوالي 8500 يورو، فيما تقدمت شركة تدير متاجر السوق الحرة بشكوى للتعويض بأضرار بقيمة 54 ألف يورو.