سجن مطربين اثنين تورطا في عراك جماعي تسبب في تأخير رحلات جوية

قررت محكمة فرنسية، إيداع مغنيي الراب بوبا وكاريس في السجن مؤقتًا؛ إثر عراك عنيف وقع بينهما في مطار أورلي.

وأمر رئيس المحكمة كذلك بسجن تسعة أفراد آخرين من مرافقي الفنانين، مبررًا ذلك “بالعداوة المتواصلة بين المجموعتين”، واحتمال وقوع مواجهات جديدة وضرورة “حماية الجميع”.

French rappers #Booba and #Kaaris fighting in a duty free shop at Paris-Orly airport. Terminal 1 had to be closed to the public, lots flights were delayed pic.twitter.com/PAEbc9M8a6

