بالصور.. العثور على خاتم روماني نادر عمره 1800

تمكن صائد كنوز من العثور على خاتم روماني من الذهب يقدر عمره بـ1800 عام في منطقة سومرت في المملكة المتحدة.

ونشر صديق لجوسن ماسي صائد الكنوز وأحد أعضاء الجيش الخاص سابقا، منشورا على فيسبوك يهنئ به صديقه لعثوره على هذا الخاتم التاريخي القيم.

ونشر صورا للخاتم الذي يقدر تاريخ صنعه بانه في العام 200-300 ميلادي، مصنوع من الذهب عيار 24 عليه نقش لآلهة النصر الرومانية.

ويستخدم ماسي (45 عاما) أداة البحث عن المعادن للعثور على الكنز، واستهدف هذه المرة حقلا قرب منطقة كروكيرن حيث تم العثور هناك على تابوت روماني نادر مبطن بالرصاص.

وتوجه ماسي برفقة مجموعة من المحاربين القدماء للبحث في المنطقة التي يعتقد أنها كانت مكان لمنزل رجل روماني ذي مكانة، حيث تمكن الفريق من العثور على 60 قطعة نقدية الأحد الماضي.