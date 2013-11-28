حفار قبور يخسر عمله لأن وجهه بشوش

بعد قضائه 40 سنة في مهنة حفر القبور ، وجد "راي لوكستون " (59 سنة) نفسه فجأة بدون عمل ،اذ تم طرده لأنه يبدو سعيدا أكثر من اللازم وهو يمارس مهنته.

عمل طيلة تلك السنوات في مقبرة "شيبتون مالي" غرب انجلترا عندما قررت المصلحة المكلفة بالجنائز فصله بسبب صورة نشرتها له صحيفة محلية وهو بدون قميص و مبتسم أثناء حفره لأحد القبور.

الصورة لم تعجب المسؤولين عن المقبرة الذين كانوا يفضلون مظهرا وأسلوبا أكثر هيبة.

" لقد كنا في يوم صيفي حار لذلك خلعت قميصي ، أما بالنسبة لإشارتي للعدسة فكنت فقط أضع يدي على عيني لاتقي الوميض." يقول" راي" موضحا الموقف.

انه يحظى بمساندة عدد كبير من سكان المدينة ، وهو يتمنى أن يعود إلى عمله قريبا لأنه بدا يشعر بالملل.