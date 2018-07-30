دراسة تكشف نتائج غير متوقعة عن قدرة “الكلاب البوليسية” في الكشف عن المخدرات

كشفت دراسة حديثة، أجرتها السلطات الأسترالية نتائج غير متوقعة عن قدرة “الكلاب البوليسية” في الكشف عن المخدرات.

وأوضحت الدراسة التي قامت بها شرطة ولاية “نيو ساوث ويلز”، أن الكلاب نجحت في العثور على مخدرات في 406 حالات من أصل 1124، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشارت الدراسة إلى أن دقة “الكلاب البوليسية” في رصد المخدرات لا تتجاوز 35%، بحسب إحصائية لعمليات رصد المخدرات في عام 2017.

وقال السياسي ديفيد شبريدج، اليوم الإثنين، إن نتائج الدراسة تُظهر الكثير من الثغرات في عمليات رصد الكلاب للمخدرات في الولاية الإسترالية.

وأوضح في بيان “أن تفتيش أكثر من 1000 شخص دون داع في العام الماضي، غير لائق بمعايير الشرطة، والأسوأ من ذلك هو أن ثلثي الأشخاص الذين رصدتهم الكلاب، لم يكن بحوزتهم أي مخدرات”.

ويأتي ذلك بعد رد فعل قوي من العامة في وقت سابق من العام الجاري بعد إعلان الشرطة عن طرد أي من رواد حفل “أبوف آند بيوند” في حالة اشتباه أي كلب بوليسي في حمل أحدهم للمخدرات، حتى إذا لم يعثر على أي مخدرات بحوزته في التفتيش.